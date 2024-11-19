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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຍືນ​ຢູ່ນອກ​ທ່າອ​່ຽງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 42 ປີ(20/11/1982 – 20/11/2024), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານການພົບປະກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າໃນຕະຫຼອດຂະບວນວິວັດແຫ່ງການ ປະຕິວັດ, ພັກ, ລັດຍາມໃດກໍ່ຢັ້ງຢືນການສຶກສາແລະ ບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ, ແມ່ນອະນາຄົດຂອງຊາດ; ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເບິ່ງແຍງດູແລ, ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ, ກຳນົດການລົງທຶນໃຫ້ການສຶກສາພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ວາ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ.

ເພື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາວຽກງານຕ້ອງປະຕິບັດໃນທັນທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍວິທີການລົບລ້າງໄພກຶກໜັງສືຢ່າງຊິ້ນເຊິ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ, ເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

ຕ້ອງສຸມໃສ່ການສ້າງຖັນແຖນຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມົາມົວ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ມີທັກສະ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດ, ຢາກຮຳຢາກຮຽນ, ມີນະວັດຕະກຳ. ມີມາດຕະການບຸກທະລຸເພື່ອພັດທະນາຖັນແຖວນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດແຖວໜ້າຂະແໜງ, ທັງເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ພ້ອມທັງອຸທິດສ່ວນໃນຂະແໜງ, ຂົງເຂດອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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