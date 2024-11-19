ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ຫວຽດນາມ ບໍ່ສາມາດຍືນຢູ່ນອກທ່າອ່ຽງປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາໃນທົ່ວໂລກ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າໃນຕະຫຼອດຂະບວນວິວັດແຫ່ງການ ປະຕິວັດ, ພັກ, ລັດຍາມໃດກໍ່ຢັ້ງຢືນການສຶກສາແລະ ບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ, ແມ່ນອະນາຄົດຂອງຊາດ; ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເບິ່ງແຍງດູແລ, ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ, ກຳນົດການລົງທຶນໃຫ້ການສຶກສາພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ວາ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ.
ເພື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາວຽກງານຕ້ອງປະຕິບັດໃນທັນທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍວິທີການລົບລ້າງໄພກຶກໜັງສືຢ່າງຊິ້ນເຊິ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ, ເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ຕ້ອງສຸມໃສ່ການສ້າງຖັນແຖນຄູອາຈານ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເມົາມົວ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ມີທັກສະ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດ, ຢາກຮຳຢາກຮຽນ, ມີນະວັດຕະກຳ. ມີມາດຕະການບຸກທະລຸເພື່ອພັດທະນາຖັນແຖວນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດແຖວໜ້າຂະແໜງ, ທັງເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ພ້ອມທັງອຸທິດສ່ວນໃນຂະແໜງ, ຂົງເຂດອື່ນໆ.