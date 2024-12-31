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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ສຸ້​ຊົນ​ຮອດ​ປີ 2030 ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ 01 ໃນ​ຈຳ​ນວນ 03 ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ

ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງມີ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ ແລະ ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ນອນໃນ Top ແຖວໜ້າໂລກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: Thống Nhất – TTXVN)

ບັນດາປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ ຕ້ອງແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 3 ປະເທດນຳໜ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັນຍາປະດິດໃນປີ 2030. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນການພົບປະກັບຜູ້ແທນປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ, ໂດຍຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເມື່ອປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ງສັງກາດໃໝ່, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຍິ່ງມີຄວາມຫວັງຕໍ່ການອຸທິດສ່ວນ, ປະກອບສ່ວນໃນຂອບຂະໜາດ, ລະດັບໃໝ່ຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງມີຈິນຕະນາການ ແລະ ກົນໄກນຳໃຊ້ປັນຍາຊົນ, ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.

“ພິເສດຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເຊີດຊູປັນຍາຊົນ, ມີຂໍ້ກຳນົດຢ່າງລະອຽດໂດຍໄວ, ຖືໝາກຜົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສົ້ນອອກບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈ “ເພື່ອປະຊາຊົນຮັບໃຊ້” ແມ່ນກົນໄກເພື່ອເຊີດຊູ, ມອບລາງວັນ, ຮັບປະກັນການສະແດງວັດທະນະທຳຖືເປັນສຳຄັນຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ”.

ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງສູ້ຊົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດໃນທົ່ວປະເທດ ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງມີ 100 ຜົນງານປະດິດສ້າງ ແລະ ກິດຈະກຳວິທະຍາສາດ ທີ່ນອນໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງວິທະຍາສາດໂລກ; ຮອດປີ 2045, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ແຖວໜ້າພາກພື້ນ, ນອນໃນ Top ແຖວໜ້າໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດຕ້ອງແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານເພື່ອຮອດປີ 2030 ນຳ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 3 ປະເທດນຳໜ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັນຍາປະດິດ; ກຸ່ມ 50 ປະເທດຢືນຢູ່ແຖວໜ້າໂລກກ່ຽວກັບກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງທາງດ້ານດີຈີຕອນ ແລະ ດັດຊະນີພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ. ຮອດປີ 2045, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ນອນໃນກຸ່ມ 30 ປະເທດນຳໜ້າໂລກກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນ (ພາບ: Thống Nhất – TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານງານພົບປະກັບຜູ້ແທນ 200 ທ່ານ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຖັນແຖວນັກປະພັນວັນລະຄະດີ, ນັກສິລະປິນໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຖ່າຍທອດວັດທະນະທຳຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ 13 ອົງ​ການ​​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ 13 ອົງ​ການ​​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ພັກ

ວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ, ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ, ສາຍພົວພັນວຽກງານຂອງ 13 ອົງການຄະນະວຽກງານພັກ, ຫົວໜ່ວຍເຮັດເສດຖະກິດຂອງພັກ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບົນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມຂັ້ນສູນກາງ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.
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