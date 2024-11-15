ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງ ເກາະ ແບກລອງຫວີ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ໄດ້ກຳນົດວ່າ: “ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີທະເລເຂັ້ມແຂງ, ຮັ່ງມີຈາກທະເລ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ”. ຈາກກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຕົວຈິງ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບຂອງ ແບກລອງຫວີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ເມືອງແບກລອງຫວີ ວາງອອກແຜນການ ແລະ ວິທີເຮັດລະອຽດເພື່ອຫັນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນສູນການບໍລິການພະລາທິການອາຊີບຫາປາ, ພັດທະນາການປູກລ້ຽງສິນທະເລ ແລະ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ອະນຸສາວະລີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ເມືອງເກາະ ແບກລອງຫວີ; ມອບຂອງຂວັນເມືອງເກາະແບກລອງຫວີ, ບັນດາກົມກອງ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍດີເດັ່ນ 10 ຄອບຄົວ.