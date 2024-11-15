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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ເມືອງ ເກາະ ແບກ​ລອງ​ຫວີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ໃນລາຍການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະແບກລອງຫວີ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະແບກລອງຫວີ

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ໄດ້ກຳນົດວ່າ: “ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີທະເລເຂັ້ມແຂງ, ຮັ່ງມີຈາກທະເລ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ”. ຈາກກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຕົວຈິງ, ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບຂອງ ແບກລອງຫວີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ເມືອງແບກລອງຫວີ ວາງອອກແຜນການ ແລະ ວິທີເຮັດລະອຽດເພື່ອຫັນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນສູນການບໍລິການພະລາທິການອາຊີບຫາປາ, ພັດທະນາການປູກລ້ຽງສິນທະເລ ແລະ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ອະນຸສາວະລີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ເມືອງເກາະ ແບກລອງຫວີ; ມອບຂອງຂວັນເມືອງເກາະແບກລອງຫວີ, ບັນດາກົມກອງ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍດີເດັ່ນ 10 ຄອບຄົວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ ((18/11/1930 - 18/11/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ເຂດ 8, ເທດສະບານເມືອງ ນາເຊິ່ມ, ເມືອງ ວັນຫຼາງ, ແຂວງ ລ້າງເຊິນ.
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