Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ບາດ​ຂອງແຂວງ ອານ​ຢາງໃໝ່ ໃນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ພາຍຫຼັງໂຮມ 2 ແຂວງ ເຂົ້າກັນ, ໜ້າທີ່ສຳຄັນແຖວໜ້າແມ່ນ ປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານແນວຄິດ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງທັງສອງແຂວງ.
ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມິຖຸນາ ຢູ່ແຂວງ ກຽນຢາງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ກຽນຢາງ ແລະ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ອານຢາງ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກກາງ; ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານສະຖຽນລະພາບໃນທຸກດ້ານ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານຊີ້ນຳນຳພາປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ 2 ທ້ອງຖິ່ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼູບການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ ພາຍຫຼັງໂຮມ 2 ແຂວງ ເຂົ້າກັນ, ໜ້າທີ່ສຳຄັນແຖວໜ້າແມ່ນ ປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານແນວຄິດ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງທັງສອງແຂວງ.

“ແຂວງ ອານຢາງໃໝ່ ຕ້ອງສ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບຢ່າງວ່ອງໄວ, ພ້ອມທັງສຸມແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ດ້ວຍນ້ຳໃຈເປັນເຈົ້າການ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ຂ້ຽວຂາດ ແລະ ມີໄຫວພິບ. ເປົ້າໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍຂອງປີ 2025 ຢ່າງຮອບດ້ານ, ພິເສດແມ່ນການເຕີບໂຕ GRDP ບັນລຸກວ່າ 8%, ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ”.

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ແລະ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຊອກຈັງ ແລະ ເຮົ້າຢາງ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ; ການໂຮມແຂວງ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງຢູ່ 3 ທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ພັດທະນາຢ່າງໄວ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ພັດທະນາຢ່າງໄວ, ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມຕິດພັນຕາມບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງຮ່າງເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top