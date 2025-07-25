ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທີ່ແທດຈິງທີ່ສຸດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 78 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 – 27/7/2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຫດການແມ່ນການສະແດງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜ່ານປະຫວັດສາດນັບພັນປີຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ການອຸທິດສ່ວນອັນລ້ຳຄ່າຂອງຄົນລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍຕໍ່ພື້ນຖານເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວວ່າ
ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ນັກຮົບເກືອບ 1,2 ລ້ານຄົນ,ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ດີເດັ່ນໄດ້ສັດຮົບກັບສັດຕູ ແລະ ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງພິລະອາດຫານ. ມີຫຼາຍຄົນມີອາຍຸພຽງແຕ່ 18 – 20 ປີຕ້ອງໄດ້ປະລະຄວາມໄຝ່ຝັນ, ການຮ່ຳຮຽນ, ປະລະຄອບຄົວ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ແນວຫຼັງເພື່ອເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນສັກກະລະບູຊາ, ເພື່ອພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ເພື່ອຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງປະຊາຊົນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ ແລະ ລັດສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຕອບບຸນແທນຄຸນຕໍ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ.