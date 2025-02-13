ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລືຕາມໜ່ວຍຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງແມ່ນບໍ່ສາມາດຢຸດສະຫງັກໄດ້ຍ້ອນວ່າຖ້າຮອດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໄດ້ຮັບການຕັດສິນ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ການປ່ຽນແປງຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃນວິວັດການຄົ້ນຄ້ວາ, ປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິຫານຂອງ ກົງຈັກລັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.ບົດຮຽນປະສົບການຈາກປະຫວັດສາດ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈະເສຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນສຳເລັດແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາໂດຍອີງໃສ່ຫຼາຍປັດໄຈ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງຂອງກົງຈັກລັດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາອົງການ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍປັບປົງກົງຈັກຂອງສູນກາງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ. ການຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມລໍຄອຍແຕ່ດົນນານຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເນັ້ນໜັກວ່າປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວອີກດ້ວຍ.