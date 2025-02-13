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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ລົງ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງແມ່ນບໍ່ສາມາດຢຸດສະຫງັກໄດ້ຍ້ອນວ່າຖ້າຮອດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລືຕາມໜ່ວຍຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງແມ່ນບໍ່ສາມາດຢຸດສະຫງັກໄດ້ຍ້ອນວ່າຖ້າຮອດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໄດ້ຮັບການຕັດສິນ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ການປ່ຽນແປງຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃນວິວັດການຄົ້ນຄ້ວາ, ປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິຫານຂອງ ກົງຈັກລັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.ບົດຮຽນປະສົບການຈາກປະຫວັດສາດ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈະເສຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນສຳເລັດແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາໂດຍອີງໃສ່ຫຼາຍປັດໄຈ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງຂອງກົງຈັກລັດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາອົງການ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍປັບປົງກົງຈັກຂອງສູນກາງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ. ການຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມລໍຄອຍແຕ່ດົນນານຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ເນັ້ນໜັກວ່າປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ​ລາວ ຮັກ​ສາ ແລະ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາ​ມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງປະເທດກະກຽມໃຫ້ດີທີ່ສຸດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນປີ 2025, ສອງປະເທດລວ້ນແຕ່ມີບັນດາເຫດການສຳຄັນ.
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