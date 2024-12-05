ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນຄືນໃໝ່
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕັດສິນໃຈສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນພາຍຫຼັງ ຢຸດຕິໂຄງການເປັນເວລາ 8 ປີ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງເຕັກໂນໂລຢີໄຟຟ້ານິວເຄຼຍທົ່ວໂລກ, ອາດຈະຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ຊາວນິງທ້ວນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃກ້ຄຽງໄດ້ແບ່ງປັນ, ສະຫງວນແຫຼ່ງດິນ, ຊັບພະຍາກອນເພື່ອພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານຮັບໃຊ້ການພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ, ແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈຳໜ່າຍ, ຊົມໃຊ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ສົມກັບການພັດທະນາ. ພັກ ແລະ ລັດຮັບປະກັນວ່າຈະເລືອກເອົາເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍ ດີທີ່ສຸດ, ເລືອກເອົາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຄຸ້ມຄອງດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການພະລັງງານແຫ່ງຊາດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງອີກດ້ວຍ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງກວດກາສະຖານທີ່ວາງແຜນຜັງກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນເລກ 1 (ບ້ານວິງເຕື່ອງ, ຕາແສງ ເຟືອກຢິງ, ເມືອງທ້ວນນາມ, ແຂວງນິງທ້ວນ). ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານໂຄງການໂດບໄວ, ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຈັດວາງແຫຼ່ງທຶນ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ.