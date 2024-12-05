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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ກະ​ກຽມ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄຼຍ ນິງ​ທ້ວນ​ຄືນ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງທ້ວນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບ ຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕັດສິນໃຈສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນພາຍຫຼັງ ຢຸດຕິໂຄງການເປັນເວລາ 8 ປີ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງເຕັກໂນໂລຢີໄຟຟ້ານິວເຄຼຍທົ່ວໂລກ, ອາດຈະຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ຊາວນິງທ້ວນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃກ້ຄຽງໄດ້ແບ່ງປັນ, ສະຫງວນແຫຼ່ງດິນ, ຊັບພະຍາກອນເພື່ອພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານຮັບໃຊ້ການພັດທະນາຂອງທົ່ວປະເທດ, ແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈຳໜ່າຍ, ຊົມໃຊ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ສົມກັບການພັດທະນາ. ພັກ ແລະ ລັດຮັບປະກັນວ່າຈະເລືອກເອົາເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍ ດີທີ່ສຸດ, ເລືອກເອົາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຄຸ້ມຄອງດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການພະລັງງານແຫ່ງຊາດຢ່າງປອດໄພ  ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງອີກດ້ວຍ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງກວດກາສະຖານທີ່ວາງແຜນຜັງກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນເລກ 1 (ບ້ານວິງເຕື່ອງ, ຕາແສງ ເຟືອກຢິງ, ເມືອງທ້ວນນາມ, ແຂວງນິງທ້ວນ). ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານໂຄງການໂດບໄວ, ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຈັດວາງແຫຼ່ງທຶນ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ພົບ​ປະ​ກັບ ພະ​ເຈົ້າ​ຈັກ​ກະ​ພັດ ແລະ ພະ​ມະ​ເຫ​ສີ ຍີ​ປຸ່ນ Naruhito

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ພົບ​ປະ​ກັບ ພະ​ເຈົ້າ​ຈັກ​ກະ​ພັດ ແລະ ພະ​ມະ​ເຫ​ສີ ຍີ​ປຸ່ນ Naruhito

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ການເມືອງຕະຫຼອດຮອດວັດທະນະທຳ.
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