ຂ່າວສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ເຫງະອານ 30/12/2024 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານ ຈຸງເຊີນ, ຫໍບູຊາບັນພະບູລຸດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍາສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ເຫງະອານ (ພາບ: TTXVN)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ , ຢູ່ເມືອງ ນາມດານ, ແຂວງເຫງະອານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານ ຈຸງເຊີນ, ຫໍບູຊາບັນພະບູລຸດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍາສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ນຳທີ່ຍິງໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການນຳລຸ້ນຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍທຸກແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອນຳປະເທດພັດທະນາ, ທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນທົ່ວໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)