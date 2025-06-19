ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຄັ້ງທີ 14 ອາຍຸການ 2020 – 2025
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງບັນດຸໄດ້ ເຊິ່ງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຊີ້ນຳນຳພາປະຕິບັດສຳເລັດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ທ່ານຮຽກຮ້ອງ ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາເປັນຢ່າງດີ “ສາມຈຸດສຸມ, ສາມຂ້ຽວຂາດ” ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ. ໃນນັ້ນ 3 ຈຸດສຸມແມ່ນ: ປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄະນະພັກການທະຫານຄັ້ງທີ XII, ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ລະດັບສູງສຸດ, ຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດບັນດາເນື້ອໃນຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ຊີ້ນຳຜັນຂະຫຍາຍການສັບຊ້ອນລະບົບການຈັດຕັ້ງການທະຫານທ້ອງຖິນ ເໝາະສົມກັບການຈັດຕັ້ງກົງຈັກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ, ຊີ້ນຳຍົກສູງຄວາມສາມາດການຄາດຄະເນ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ກຳແໜ້ນ, ຕີລາຄາຖືກຕ້ອງສະພາບການ, ທັນການ ເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດ ມີແຜນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊົນຊາດ.
ກ່ຽວກັບ ສາມ ຂ້ຽວຂາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຕ້ອງປະຕິບັດຂະບວນການ “ທົ່ວປວງຊົນຮ່ຳຮຽນດີຈີຕອນ”, ປະຕິບັດການປະຕິຮູບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທັບ, ຫັນມະນຸດເປັນທັກສະໄໝຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ກ່ອນການ ຫັນອາວຸດ, ວັດຖຸອຸປະກອນເປັນທັນສະໄໝ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມກ່ຽວກັບການທະຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ; ຂ້ຽວຂາດໃນການຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັບບັນດາປະເທດ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ໃຫ້ບຸລິມະສິດບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ມີແຕ່ດົນນານ.