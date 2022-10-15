ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV
ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງທັງ 3 ເມືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍຢ່າງໃນການຄົ້ນຄວ້າປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວ. ເພື່ອຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໄວ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ສະເໜີວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ຕ້ອງສືບຕໍ່ມີນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຖືວ່າ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຍົກອອກບັນດາບັນຫາຂອງປະເທດຊາດໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຕິດແທດກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ສຸດ. ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຮັບເອົາທຸກຄຳເຫັນປະກອບນັ້ນ ແລະ ລວບລວມ, ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນ, ມີບາງກໍລະນີຈຸດສຸມພວມດຳເນີນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານກໍສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະສູ້ຊົນພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ນັບມື້ນັບຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງນະຄອນຫຼວງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ໃຫ້ນ້ອຍໜ້າໄປກວ່ານະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດອື່ນໃນໂລກ.