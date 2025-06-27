Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ລິງ - ການ​ນຳ​ຜູ້ມີ​ຄວາມ​ຢືດ​ໝັ້ນ, ປະ​ດິດ​ຄິ​ດ​ສ້າງ​ຂອງ​ພັກ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ

ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 110 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ (01/07/1915 – 01/07/2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ (ລວມມີ ແຂວງ ຮຶງອຽນ ແລະ ຖາຍບິ່ງ ເກົ່າ), ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນລິງ - ການນຳຜູ້ມີຄວາມຢືດໝັ້ນ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງພັກ ແລະ ການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ”.
ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຊວັນຖັງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຊວັນຖັງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາຂີດໝາຍໃນໄລຍະປະຕິບັດງານ, ເຄື່ອນໄຫວການປະຕິວັດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ ນັບແຕ່ປີ 1929 ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດ ຈົນຮອດປີ 1986 ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ໂດຍຮັບດຳລົງຫຼາຍຕຳແໜ່ງສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃດ, ສະຫາຍ ຫງວຽນວັນລິງ ກໍມີຄວາມຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍອຸດົມການທີ່ໄດ້ເລືອກ, ຍາມໃດກໍຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຂອງປະຊາຊົນເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ - ເປັນແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ປະຢັດມັດທະຍັດ, ຊື່ກົງບໍລິສຸດ, ຖືຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມເໜືອກວ່າຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ເກືອບ 70 ປີ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດ, ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ ໄດ້ຕິດພັນກັບບັນດາໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ ດ້ວຍພາລະກິດການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະເທດຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ໄສ​ທັດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Khalid Mohammed Sharaf, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການການນຳໜຸ່ມສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນທີ່ ມາ ຫວຽດນາມ ສຶກສາຕົວຈິງ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top