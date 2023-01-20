ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ
ເມື່ອໂອ້ລົມຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍພະນັກງານ, ພາລະກອນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານທີ່ພະຍາຍາມປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຮັບການມອບໝາຍເປັນຢ່າງດີ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ແນະນຳ ບັນດາເອກະສານຂໍ້ມູນ, ວັດຖຸພັນທີ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ທ່ານ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກສະຫາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດ ປູຊະນີຍະສະຖານຕ້ອງເຫັນໄດ້ຄວາມເປັນກຽດພ້ອມທັງຕັດສິນໃຈເປັນແບບຢ່າງຖ່າຍທອດແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງເພິ່ນ ໃຫ້ແຂກທຸກສາລະທິດທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ. ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ ຄອບຄົວຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມຜາສຸກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ; ຖ່າຍທອດທາດແທ້ຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດຕາມເພິ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດລວມຂອງພວກເຮົາ.