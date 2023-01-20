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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູຈ້ອງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ ປີແມວ 2023, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67, ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນທຳບຽບປະທານປະເທດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)  

ເມື່ອໂອ້ລົມຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍພະນັກງານ, ພາລະກອນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານທີ່ພະຍາຍາມປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຮັບການມອບໝາຍເປັນຢ່າງດີ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ແນະນຳ ບັນດາເອກະສານຂໍ້ມູນ, ວັດຖຸພັນທີ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ທ່ານ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກສະຫາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດ ປູຊະນີຍະສະຖານຕ້ອງເຫັນໄດ້ຄວາມເປັນກຽດພ້ອມທັງຕັດສິນໃຈເປັນແບບຢ່າງຖ່າຍທອດແນວຄິດຄຸນສົມບັດຂອງເພິ່ນ ໃຫ້ແຂກທຸກສາລະທິດທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ. ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ ຄອບຄົວຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມຜາສຸກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ; ຖ່າຍທອດທາດແທ້ຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ. ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດຕາມເພິ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິວັດລວມຂອງພວກເຮົາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ Ned Price ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການປອດນິວເຄຼຍຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ.
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