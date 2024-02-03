ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດແກ່ນສານໃນການຊີ້ນຳນຳພາ
ວັນທີ 3/2/2024 ແມ່ນຄົບຮອບ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ((3/2/1930 – 3/2/2024). ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ. ໃນຜົນງານແຫ່ງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມີບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ.
ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ນັບແຕ່ປີ 2011 ມາຮອດປັດຈຸບັນ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດແກ່ນສານໃນການຊີ້ນຳນຳພາ, ພ້ອມກັບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ໄດ້ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານແນວຄິດຈິດໃຈ ແລະ ການກະທຳ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງໃນລະບົບການເມືອງ. ເມື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: