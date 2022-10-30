ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປ.ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ແມ່ນເຫດການການຕ່າງປະເທດສຳຄັນພິເສດສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ຊື່ງຫາງສຽງສອງປະເທດ ແລະ ສາກົນມີຄວາມສົນໃຈ, ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຖັບຖືຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ແລະ ພະນະທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ສຳລັບທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດສາກົນຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ພະນະທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ.