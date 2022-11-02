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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝຸ​ຈ້ອງ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ຫຼີ​ເຄືອ​ຊຽງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີ້ເຄືອຊຽງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍນຳໜ້າແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແນ່ນອນວ່າຈະປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີ້ເຄືອຊຽງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍນຳໜ້າແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແນ່ນອນວ່າຈະປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.


ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີເຄືອຊຽງ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີເຄືອຊຽງ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນແມ່ນສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ມີມູນເຊື້ອມິດຕະພາບມາແຕ່ດົນນານ, ມີຈຸດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບລະບົບການເມືອງ ແລະ ເສັ້ນທາງພັດທະນາ. ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າການພັດທະນາການພົວພັນກັບຈີນ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຢຶດໝັ້ນກັບນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີ້ເຄືອຊຽງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍນຳໜ້າແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແນ່ນອນວ່າຈະປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໄສທັດຈົນຮອດປີ 2045 ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນວ່າໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ສະພາບການສາກົນຄືໃນປັດຈຸບັນ, ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ຮັກສາການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຟື້ນຟູການພັດທະນາ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບຍື່ນສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
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