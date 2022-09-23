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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ Antonio Guterres: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ໃນສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົບຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.

ໃນສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົບຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.

   

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ:  TTXVN)

ວັນທີ 20 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ນິວຢອກ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ ສປຊ (20 ກັນຍາ 1977 – 20 ກັນຍາ 2022). ໃນສານ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົບຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ສປຊ, ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີ ການພົວພັນອັນດີງານນີ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ແນະນຳງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ ຊາປາ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ຊົງດາ

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ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພະແນກກະຈາຍສຽງບັນດາລາຍການພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ, ອີເມວ 389 ສະບັບ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍສາຍ ຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 35 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.
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