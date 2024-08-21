ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫລີຊຽງ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫລີຊຽງ ໄດ້ເຫັນດີ ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ, ສ້າງ “ປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ”ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່; ຮັກສາການພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະທຸກຂັ້ນເປັນປະຈຳ, ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ/ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ/ສະພາປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ສອງປະເທດ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ຮັກສາການສົມທົບ, ຮ່ວມມືຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນໃນບັນດາກົນໄກ, ເວທີປາໄສຫລາຍຝ່າຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ສະເຫນີ ຝ່າຍຈີນ ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງຕະຫລາດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງຫວຽດນາມ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດທົດລອງດ່ານຊາຍແດນອັດສະລິຍະໂດຍໄວ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດິຈີຕອນ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ; ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຫລຸດຜ່ອນໄພທຳມະຊາດ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແລະ ຮັບມືຕໍ່ເຫດສຸກເສີນເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫລີຊຽງ ສະເຫນີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ລຸ້ນຫນຸ່ມສອງປະເທດ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮັບໃຊ້ການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສອນວິຊາຊີບ, ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫລາຍຝ່າຍ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີພ້ອມກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ບໍ່ລົງລອຍກັນໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ, ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບບົນທະເລ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.