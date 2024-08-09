ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງໄດ້ຝາກຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ, ທ່ານສະເໜີຢາກໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເພື່ອຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍກົງ; ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຈະນຳພາພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍກວ່າອີກໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງພັກ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຖືວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເປັນສຳຄັນ, ຍາມໃດກໍກຳນົດການພົວພັນກັບ ລັດເຊຍ ແມ່ນການພົວພັນມີຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ.
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນ, ເອກະພາບບາງກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ.