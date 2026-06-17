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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ວິ​ໄສ​ທັດ 100 ປີຕໍ່​ໜ້າ ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ຊາດ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ສະຫຼຸບ 100 ປີ ພັກ​ນຳ​ພາ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ (1930 – 2030), ກຳ​ນົດ​ທິດ​ນຳ​ພາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ໃນ 100 ປິ​ຕໍ່​ໜ້​າ (2030 – 2130) ແລະ ສະຫຼຸບ 40 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາ​ດໃນ​ໄລ​ຍະ​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ລັດ​ທິ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ.
ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທາ​ນ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ (ພາບ: nhandan.vn)

ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ເຈາະ​ຈີ້ມ​ເຖິງ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໜ່ວ​ຍ​ງານ​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສະຫຼຸບ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ວິ​ໄສ​ທັດ​ 100 ປີ​ຕໍ່​ໜ້າ ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ແດງ​ໄດ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ. ຕ້ອງ​ຕ​ອບ​ໄດ້​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ຖາມ​ໃຫຍ່, ຄື: ຫວຽດ​ນາມ ຢາກ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄື​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ສະ​ຕະ​ວັດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ; ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ໃດ​ແດ່​ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ​ໄວ; ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່ແມ່ນ​ຫ​ຍັງ?.... ວິ​ໄສ​ທັດ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອ​ງ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ, ລວງ​ເລິກ​ທາງ​ດ້ານ​ທິດ​ສະ​ດີ ແລະ ໃກ້​ຊິດ​ຕິດ​ແທດ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ປະ​ເທດຊາດ ແລະ ທ່າ​ອ່ຽງ​ຂອງ​ຍຸ​ກ​ສະໄໝ, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາ​ສາ​ມາດ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງຮ່ວມມືກັນສ້າງບັນດາລະບົບສະໜອງທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານສູງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ພາຍນອກ
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