ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ຕ້ອງສ້າງລະບົບນິເວດຄົ້ນຄ້ວາພື້ນຖານແຫ່ງຊາດຢ່າງຄົບຊຸດ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ ຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດໂດຍພື້ນຖານໃນໄລຍະໃໝ່, ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນສະເພາະໜ້າ, ທັງສ້າງພື້ນຖານພູມປັນຍາທີ່ຍາວນານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັຄືດັ່ງກ່າວທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ແຜນນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດໂດຍພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງທັດສະນະ, ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດໂດຍພື້ນຖານຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງກວ່າອີກທັງດ້ານຄວາມຮັບຮູ້, ລະບອບລະບຽບການ, ກົນໄກລົງທຶນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາ ປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ພວກເຮົາຕ້ອງວາງເປົ້າໝາຍສັງລວມແມ່ນສ້າງພື້ນຖານການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດພື້ນຖານຫວຽດນາມ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເຊື່ອມໂຍງ, ມີຈຸດສຸມ, ມີຄວາມສາມາດສ້າງພູມປັນຍາໃໝ່, ສ້າງບຸກຄະລາກອນຍອດຢ້ຽມ, ສະໜອງຂໍ້ອ້າງອີ່ງ ຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນຜັງແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ.