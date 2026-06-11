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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ແທນ 100 ຄົນ​ໃນ​ລາຍ​ການ “ວຽກ​ດີ​ຄົນ​ເດັ່ນ” ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ໂທ​ລະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ

“ຈົ່ງຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄວາມ​ເປັນ​ມະ​ນຸດ ຫວຽດ​ນາມ​ ໃນ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່ ແລະ ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່ອວຍ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ວຽກ​ດີ​ຄົນ​ເດັ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​..."
  ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ຖ່າຍ​ຮູບ​ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ (ພາບ: VOV)  

“ວຽກ​ດີ​ແຕ່​ລະ​ວຽກ​ ລ້ວນ​ແຕ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ​ອົບ​ອຸ່ນກວ່າ, ມີ​ຄວາມມະ​ນຸດ​ສ​ະ​ທຳກວ່າ”. ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຂອງ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ແທນ 100 ຄົນ​ໃນ​ລາຍ​ການ “ວຽກ​ດີ​ຄົນ​ເດັ່ນ” ຂອງ ​ໂທ​ລະ​ພາບແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 78 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂະ​ບວນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮັກ​ຊາດ (ວັນ​ທີ 11 ມິ​ຖຸ​ນາ 1948 – 11 ມິ​ຖຸ​ນາ 2026). ທ່ານ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ຈົ່ງຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄວາມ​ເປັນ​ມະ​ນຸດ ຫວຽດ​ນາມ​ ໃນ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່ ແລະ ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່ອວຍ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ວຽກ​ດີ​ຄົນ​ເດັ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ ແລະ ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຮັກ​ຊາດ, ມີ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ, ມີ​ພູມ​ປັນ​ຍາ, ເມດ​ຕາ​ປາ​ນີ, ສັດ​ຊື່​ບໍ​ລິ​ສຸດ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ມີ​ລະ​ບຽບ​ວິ​ໄນ​, ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ບືນ​ຕ​ົວ​ຂຶ້ນ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​, ຍ້ອງ​ຍໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ ແລະ ສົມ​ຄວນ, ປົກ​ປ້ອງ​ບັນ​ດາ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ, ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ, ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ; ປັບ​ໄໝ​ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີທີ່​ສວຍ​ໃຊ້​ຜູ້​ໃຈ​ດີ, ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ກຳ​ໄລ​ຈາກ​ການ​ກຸ​ສົນ ຫຼື ແອບ​ອ້າງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ປາ​ນີ, ເຮັດ​ໃຫ້ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ຖືກ​ເສື່ອມ​ຖອຍ​ໄປ”.

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ສື່ມ​ວນ​ຊົນ, ການ​ສື່​ສານ, ວັ​ນ​ນະ​ຄະ​ດີ​ສິ​ລະ​ປະ, ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ບັນ​ດາ​ແອັບ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ 500 ວັນ​ ແລະ ຄືນ: ເຕົ້​າ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັ​ກ​ຮົ​ບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດກວ່າ 1.100 ຊຸດ

ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ 500 ວັນ​ ແລະ ຄືນ: ເຕົ້​າ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັ​ກ​ຮົ​ບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດກວ່າ 1.100 ຊຸດ

ພາຍຫຼັງ​ເກືອບ 3 ເດືອນ (ແຕ່​ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ) ທີ່​ໄດ້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ 500 ວັນ ແລະ ຄືນ ໄດ້​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຊອກ​ຫາ, ເຕົ້າ​ໂຮມ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່-ນາມ​ສະ​ກຸນ ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ, ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ, ເຕົ້າ​ໂຮມ​ໄດ້​ອັດ​ຖິຂອງ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດຈຳ​ນວນ 1.109 ຊຸດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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