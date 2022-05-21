ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຢືນຢັນການຊ່ວຍເຫຼືອຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ
ໃນການເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Selwin Hart ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບບັນຫາດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທ່ານ Selwin Hart ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່
ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫ່ຍ ໄດ້ມອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍສະຫະປະຊາຊາດ ຫາທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ຢືນຢັນວ່າ ສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຫັນປ່ຽນພະລັງງານກັບກຸ່ມບັນດາປະເທດ G7.
ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ຕັດສິນໃຈຍົກອອກຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ຂອງປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP-26); ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາປະເທດ G7 ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ທີ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ້ ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ກ່າວຄຳຂອບໃຈຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສ່ວນຕົວ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ, ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະສົ່ງຈົດໝາຍໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍໄວ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຜູ້ຊ່ວຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Selvin Hart ແລະ ບັນດາອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເລື່ອງນີ້.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)