ທ່ານເລາຂາທິການໃຫ່ຍ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນອອກອາກາດລາຍການໂທລະພາບທຳອິດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກັນຍາ, ໂທລະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນອອກອາກາດລາຍການໂທລະພາບທຳອິດ (7/9/1970 – 7/9/2025), ຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1 ແລະ ພິທີເປີດຕົວ, ອອກອາກາດຊ່ອງໂທລະພາບພາສາຕ່າງປະເທດ- Vietnam Today.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລາຂາທິການໃຫ່ຍ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນຕະຫຼອດ 55 ປີຜ່ານມາ, ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ອົງການສື່ມວນຊົນຫຼັກແຫຼ່ງ, ຫຼາຍປະເພດ, ໂຄສະນາແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ; ປະກອບສ່ວນສຶກສາ, ຍົກສູງພູມປັນຍາ; ເວົ້າສຽງເວົ້າຂອງ ປຊຊ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະເທດຊາດ, ຊົນຊາດ, ບັນດາລາຍການຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງພາວະວິໄສ, ຫຼາຍແງ່ມູມ ກ່ຽວກັບດ້ານຊີວິດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ ສັງຄົມ, ປຸກລະດົມການປ່ຽນແປງໃໝ່; ຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄພສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້…