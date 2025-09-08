Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລາຂາທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 55 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ລາຍ​ການ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ທຳ​ອິດ

ບັນດາລາຍການຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງພາວະວິໄສ, ຫຼາຍແງ່ມູມ ກ່ຽວກັບດ້ານຊີວິດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ ສັງຄົມ, ປຸກລະດົມການປ່ຽນແປງໃໝ່; ຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄພສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້…
(ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກັນຍາ, ໂທລະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນອອກອາກາດລາຍການໂທລະພາບທຳອິດ (7/9/1970 – 7/9/2025), ຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1 ແລະ ພິທີເປີດຕົວ, ອອກອາກາດຊ່ອງໂທລະພາບພາສາຕ່າງປະເທດ- Vietnam Today.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລາຂາທິການໃຫ່ຍ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນຕະຫຼອດ 55 ປີຜ່ານມາ, ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ, ອົງການສື່ມວນຊົນຫຼັກແຫຼ່ງ, ຫຼາຍປະເພດ, ໂຄສະນາແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ; ປະກອບສ່ວນສຶກສາ, ຍົກສູງພູມປັນຍາ; ເວົ້າສຽງເວົ້າຂອງ ປຊຊ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະເທດຊາດ, ຊົນຊາດ, ບັນດາລາຍການຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ່ອງແສງຢ່າງພາວະວິໄສ, ຫຼາຍແງ່ມູມ ກ່ຽວກັບດ້ານຊີວິດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ ສັງຄົມ, ປຸກລະດົມການປ່ຽນແປງໃໝ່; ຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄພສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

