ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຄົາລົບບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ
ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ກໍຄື ໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາງ ກໍຢ້ຳຄືນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ສະໜັບສະໜູນຄຳຕັດສິນຂອງສານອະນຸຍາໂຕຕຸລາການ ຢູ່ ລາໄຮ (ປະເທດ ໂຮນລັງ) ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກເມື່ອປີ 2016.
ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Kamala Harris ເດີນທາງໄປຮອດ ຟີລິບປິນ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອປັບປຸງສາຍພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ພັນທະມິດ ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ລົບລ້າງຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ວໍຊິງຕັນ ທີ່ມີຕໍ່ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.