Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນກວາງ​ເຟືອງ: ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສິດ ແລະ ພັນ​ທະ​ຂອງ​ຕົນ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງໃສ່ໃຈວ່າທາງແຂວງ ຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຂົນຂວາຍເລືອກຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຂາດຜູ້ໃດ.
  ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  
ວັນທີ 9 ມີນາ, ຄະນະປະຕິບັດງານໂດຍ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທົ່ວສັງຄົມໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນບໍລິເວນແຂວງ ກາເມົາ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງໃສ່ໃຈວ່າທາງແຂວງ ຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຂົນຂວາຍເລືອກຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຂາດຜູ້ໃດ. ທາງແຂວງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີເລືອກຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນຊາວປະມົງໄປຫາປາຢູ່ໄກຝັ່ງ, ມີຮູບແບບໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ພິເສດສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຢູ່ປຽວ, ຄົນພິການກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປ່ອນບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນ​ອາ​ທິດ​ແດງ 2026 ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ

ວັນບຸນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອກປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບູນໃຈກຸສົນ, ແຜ່ກະຈາຍສານ “ສົ່ງເລືອດກູ້ເອົາຊີວິດ ຂອງເພື່ອນແລະ ຂ້ອຍ” ໄປຍັງວົງຄະນະຍາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top