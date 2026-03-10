ຂ່າວສານ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ: ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ 10/03/2026 ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງໃສ່ໃຈວ່າທາງແຂວງ ຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຂົນຂວາຍເລືອກຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຂາດຜູ້ໃດ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN) ວັນທີ 9 ມີນາ, ຄະນະປະຕິບັດງານໂດຍ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທົ່ວສັງຄົມໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນບໍລິເວນແຂວງ ກາເມົາ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງໃສ່ໃຈວ່າທາງແຂວງ ຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຂົນຂວາຍເລືອກຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຂາດຜູ້ໃດ. ທາງແຂວງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີເລືອກຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນຊາວປະມົງໄປຫາປາຢູ່ໄກຝັ່ງ, ມີຮູບແບບໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ພິເສດສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຢູ່ປຽວ, ຄົນພິການກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປ່ອນບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)