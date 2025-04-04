ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸຍບາຢ່າງເປັນທາງການ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍລະດັບສູງຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Columbia ຢູ່ນິວຢອກ, ຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸຍບາຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 14 ເມສາ.
ການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (12/7/1995 - 12/7/2025). ຫວຽດນາມ ຖືອາເມລິກາແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີີ່ມີລະດັບຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂບັນດາຄວາມສົນໃຈໃນປັດຈຸບັນຈາກຝ່າຍອາເມລິກາ ໃນການພົວພັນ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ.
ປີ 2025 ແມ່ນປີ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງກນາທູດ (2/12/1960 - 2/12/2025). ປັດຈຸບັນ ກຸຍບາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ໃນຂະນະທີ່ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດແມ່ນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ກຸຍບາ.