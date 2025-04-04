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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂຮ່​ດຶກ​ເຟິກ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ກຸຍ​ບາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (12/7/1995 - 12/7/2025).
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ (ພາບ: quochoi.vn)

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍລະດັບສູງຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Columbia ຢູ່ນິວຢອກ, ຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸຍບາຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 – 14 ເມສາ.

ການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (12/7/1995 - 12/7/2025).  ຫວຽດນາມ ຖືອາເມລິກາແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີີ່ມີລະດັບຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂບັນດາຄວາມສົນໃຈໃນປັດຈຸບັນຈາກຝ່າຍອາເມລິກາ ໃນການພົວພັນ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ.

ປີ 2025 ແມ່ນປີ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸຍບາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງກນາທູດ (2/12/1960 - 2/12/2025). ປັດຈຸບັນ ກຸຍບາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ໃນຂະນະທີ່ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດແມ່ນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ກຸຍບາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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