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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ພິ​ທີ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ເດັກ​ນ້ອຍ ປີ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ກະຊວງແຮງງານ ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ປຸກລະດົມເດືອນກະທຳ ເພື່ອເດັກ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການກະທຳທີ່ຈຳເປັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ”.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຂະບວນການທົ່ວປວງຊົນເບິ່ງແຍງດູແລ, ສຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິງາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເດັກນ້ອຍ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນເດືອນກະທຳເພື່ອເດັກນ້ອຍ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ 3 ກຸ່ມໜ້າທີ່. ທີໜຶ່ງແມ່ນ ພິທີປຸກລະດົມເດືອນກະທຳເພຶ່ອເດັກນ້ອຍແຫ່ງຊາດ ປີ 2024 ຢູ່ໂຮງລະຄອນ ຊົງເຮືອງ ຂອງແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ. ທີສອງແມ່ນ ຈັດຕັ້ງບັ້ນໂຄສະນາ, ສ່ອງແສງບັນດາຮູບແບບ, ວິທີການທີດີ ຂອງຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງ, ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານ, ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທີສາມ, ກະຊວງຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ, ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານເດັກນ້ອຍ. ສືບຕໍ່ຄາດຄະເນ ຕີລາຄາວຽກງານເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພ້ອມທັງວາງອອກບັນດາວິທີການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສິດທິເດັກ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກ່ວາເກົ່າ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າຢັ້ງຢືນວ່າ: ຕອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ຍົກສູງບົດບາດ, ພິເສດແມ່ນການສຶກສາຂອງຄອບຄົວ, ການສຶກສາຂອງຮາກຖານຫຼໍ່ລ້ຽງ, ສ້າງບຸກກະລິກກະພາບ ສິດສອນເພີ່ມເຕີມຮູບແບບຄຸນສົມບັດ ພ້ອມກັບພູມປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ພັກ, ລັດ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ… ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ Shangri La: ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຮ່​ວາງ​ຊວັນ​ຈຽ​ນ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ IISS

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ Shangri La: ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຮ່​ວາງ​ຊວັນ​ຈຽ​ນ ພົບ​ປະ​ກ​ັບ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ IISS

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ ປ.ອ Bastian Giegerich ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຍຸດທະສາດສາກົນ IISS.
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