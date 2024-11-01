ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ Marc Knapper
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນໃໝ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະບອບລະບຽບການການເມືອງຂອງກັນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ທຸກຂັ້ນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນ ມີການຄ້າກະເສດ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ້ນ; ພ້ອມທັງສະເໜີ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.