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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັ​ກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Marc Knapper

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc Knapper.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc Knapper (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນໃໝ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະບອບລະບຽບການການເມືອງຂອງກັນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

        ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ທຸກຂັ້ນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນ ມີການຄ້າກະເສດ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ້ນ; ພ້ອມທັງສະເໜີ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເພີ່ມແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
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