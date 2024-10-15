ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ ດ້ວຍການກະກຽມຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບທາງດ້ານແຜນກຳນົດ, ການອອກແບບ, ມາດຕະຖານ, ມາດຖານ, ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຄື: CREC. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ CREC ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງການນຳສອງປະເທດໃນການສືບຕໍ່ຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ -ຈີນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.