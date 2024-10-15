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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮາ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ

ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chen Yun, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ (CREC).
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮາໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chen Yun ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ ໄດ້ບືນຕົວຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ ດ້ວຍການກະກຽມຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບທາງດ້ານແຜນກຳນົດ, ການອອກແບບ, ມາດຕະຖານ, ມາດຖານ, ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຄື: CREC. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ CREC ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ  ແລະ ຈີນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງການນຳສອງປະເທດໃນການສືບຕໍ່ຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ -ຈີນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ຫຼີ​ສຽງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ຫຼີ​ສຽງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ຫຼີ​ສຽງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ
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