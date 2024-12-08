ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາແຊັກໄບຊານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ອາແຊັກໄບຊານ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເມືອງໂດຍໄວ, ສະເໜີ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງການອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງຊາດ ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢ່າງສະດວກ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ການບໍລິການລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ປາດຖະໜາວ່າ ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນກຳນົດທິດ.