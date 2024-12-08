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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​​ແຊັກ​ໄບ​ຊານ

ສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງການອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງຊາດ ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢ່າງສະດວກ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ການບໍລິການລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ອາແຊັກໄບຊານ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ອາແຊັກໄບຊານ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເມືອງໂດຍໄວ, ສະເໜີ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງການອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງຊາດ ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢ່າງສະດວກ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ການບໍລິການລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade ປາດຖະໜາວ່າ ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນກຳນົດທິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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