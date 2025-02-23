ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໂຮມປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສູນການເງິນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຖືວ່າ ມະຕິດັ່ງກ່າວຕ້ອງສຸມໃສ່ກຳນົດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ມີລັກສະນະຫຼັກການ, ນະໂຍບາຍລວມ; ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການສາກົນ ເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ປະກາດໃຊ້ດຳລັດສະເພາະ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆເພື່ອກຳນົດລະອຽດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບທຳນຽມສາກົນ ແລະ ຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງສູນການເງິນ. ສ້າງຮ່າງມະຕິ ແນໃສ່ສ້າງບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ ແລະ ມີການຕີລາຄາຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ກ່ຽວກັບເວລາຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ການສ້າງ ແລະ ຍື່ນສະເໜີຮ່າງມະຕິຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນ 01 ກອງປະຊຸມ, ຄາດວ່າ ລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິດັ່ງກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ໃນເດືອນ ພຶດສະພາຈະມາເຖິງ.