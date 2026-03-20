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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຟານ​ວັນ​ຢາງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ດ້ານ​ປ້​ອງ​ກັນ​ຊາດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນຢູ່​ປະ​ເທດ​ຈີນ

ທ່ານພົນເອກ ຟ້າມວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນເຂດຊາຍແດນທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຂອງເຜົ່າຈວາງ ກວ໋າງຊີປະເທດຈີນ.
  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກກັບບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ຈີນ (ພາບ: qdnd.vn)  
ຕາມ ໂຄງການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນຄັ້ງທີ 10, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມີນາ, ທ່ານພົນເອກ ຟ້າມວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນເຂດຊາຍແດນທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຂອງເຜົ່າຈວາງ ກວ໋າງຊີປະເທດຈີນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ພ້ອມກັບທ່ານ ຕຸງຈີນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລວມມີ: ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຕຸງຊິງ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມກອງຮ້ອຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຕຸງຊິງແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ, ພິທີເຄື່ອນທັບລາດຕະເວນ, ການຝືກແອບຢູ່ເຂດທະເລ ອ່າວພາກເໜືອ….

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ພິ​ຊິດ ຕະຫຼາດມ​າ​ເລ​ເຊຍ

ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ພິ​ຊິດ ຕະຫຼາດມ​າ​ເລ​ເຊຍ

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາພາບພົດ, ບັນດາຈຸດປາຍທາງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດ, ດຶງດູດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ໄປຍັງແຂກທ່ອງທ່ຽວມາເລເຊຍແລ້ວ, ກອງປະຊຸມຍັງມີບັນດາກິດຈະກຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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