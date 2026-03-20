ຂ່າວສານ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນຢູ່ປະເທດຈີນ 20/03/2026 ທ່ານພົນເອກ ຟ້າມວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນເຂດຊາຍແດນທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຂອງເຜົ່າຈວາງ ກວ໋າງຊີປະເທດຈີນ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກກັບບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ຈີນ (ພາບ: qdnd.vn) ຕາມ ໂຄງການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນຄັ້ງທີ 10, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມີນາ, ທ່ານພົນເອກ ຟ້າມວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນເຂດຊາຍແດນທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຂອງເຜົ່າຈວາງ ກວ໋າງຊີປະເທດຈີນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ພ້ອມກັບທ່ານ ຕຸງຈີນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລວມມີ: ພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຕຸງຊິງ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມກອງຮ້ອຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຕຸງຊິງແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ, ພິທີເຄື່ອນທັບລາດຕະເວນ, ການຝືກແອບຢູ່ເຂດທະເລ ອ່າວພາກເໜືອ…. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)