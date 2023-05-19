ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະໂອ້ລົມກັບທ່ານເລຂາສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ມົງໂກນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານເລຂາສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ມົງໂກນ Jadamba Enkhbayar. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະມານະພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານບັນດາອາດຊະຍາກອນຂ້າມຊາດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາດຊະຍາກອນຢາເສບຕິດ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອາດຊະຍາກອນທາງອິນເຕີເນັດ, ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ…: ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍອາດຊະຍາກອນ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແບບວິທີ, ກົນອຸບາຍ ຫຼື ເອກະສານທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ - ອອກເມືອງ. ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ, ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ.