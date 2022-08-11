ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູເວດ, ອິດສະລາແອັນ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູເວດ Yousef Ashour Al-sabbagh ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິດສະລາແອັນ Yaron Mayer ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູເວດ Yousef Ashour Al-sabbagh
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກູເວດ Yousef Ashour Al-sabbagh, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກູເວດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ບົນພື້ນຖານການພົວພັນອັນດີງາມ ພາຍຫຼັງ 46 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກການຮ່ວມມືຄືກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ກູເວດ ແລະ ການປຶກສາຫາລືການເມືອງຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນເປັນຢ່າງດີຢູ່ເວທີປາໄສສາກົນ;
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກູເວດຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເວທີປາໄສ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ; ສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ນັກຮຽນຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິດສະລາແອັນ Yaron Mayer, ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ການຮ່ວມມືກັບອິດສະລາແອັນ. ປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ; ຊຸກຍູ້ກົນໄກການຮ່ວມມື ທີ່ໄດ້ລົງນາມ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ປະທານປະເທດຫວັງວ່າ ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອຍົກວົງເງິນການຄ້າຂຶ້ນເປັນ 10 ຕື້ USD.
ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິດສະລາແອັນ Yaron Mayer ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສົມທົບກັບບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການລົງນາມສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະລາແອັນໂດຍໄວ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງສອງປະເທດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)