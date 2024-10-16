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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ເພດ​ຍິງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດເພດຍິງ, ພະນັກງານເພດຍິງ ຈົ່ງສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດເພດຍິງ (ພາບ: quochoi.vn)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ແລະ ວັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ (20/10/1930 – 20/10/2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານງານພົບປະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດເພດຍິງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ພະນັກງານເພດຍິງຂັ້ນຫົວໜ້າກົມຂອງຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິບັນຍັດ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດເພດຍິງ, ພະນັກງານເພດຍິງ ຈົ່ງສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິ, ປະກາດໃຊ້ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທີ່ນອນໃນສິດອຳນາດແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃນການພັດທະນາ, ປ່ຽນໃໝ່ຈິນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ທັນການ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດ; ເສີມຂະຫຍາຍພູມປັນຍາ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນລະດັບສູງສຸດ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຄັ້ງ​ທີ 2 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 22 – 23 ຕຸ​ລາ

ງານພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຄັ້ງ​ທີ 2 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 22 – 23 ຕຸ​ລາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ ແນະນຳກ່ຽວກັບງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2.
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