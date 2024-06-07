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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ V.Putin: ການ​ພົວ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈະ​ບໍ່​ປຽນ​ແປງ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ຈະເຮັດວຽກ ກັບປະທານາທິບໍດີ ໂດຍປະຊາຊົນອາເມລິກາ ເລືອກຕັ້ງ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: AFP/ TTXVN)

ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຖືວ່າ ຈະບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງໃນການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ອາເມລິກາ ໂດຍບໍ່ວ່າຕໍ່ຜູ້ໃດຈະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຈະມາເຖິງ. ໃນການພົບປະກັບບັນດາການນຳ ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ລັດເຊຍ ແລະ ສາກົນ ຢູ່ນອກເວທີອາໄສເສດຖະກິດສາກົນ St. Petersburg, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ຈະເຮັດວຽກ ກັບປະທານາທິບໍດີ ໂດຍປະຊາຊົນອາເມລິກາ ເລືອກຕັ້ງ.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຈີນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈີນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດຫຼັກຂອງ ລັດເຊຍ ໃນ15ປີຜ່ານມາ ແລະ ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍປັດຈຸບັນ ສູງກ່ວາຄວາມຄາດຫວັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສອງປະເທດຍັງມີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄືເຕັດນິກ - ການທະຫານ.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານ Putin ຖືວ່າ ປັດຈຸບັນ ສະພາບການບໍ່ມີຄວາມສະດວກເພື່ອສືບຕໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບສັນທິສົນຍາສັນຕິພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແຕ່ລັດເຊຍ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າອາດຈະເຈລະຈາກັບຍີ່ປຸ່ນ ພາຍຫຼັງ ໂຕກຽວພິຈາລະນາຄືນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນຫາຢູແກຼນ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາຢູແກຼນ, ທ່ານປະທານາທບິດີ Putin ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມການເຈລະຈາແຕ່ນີ້ບໍ່ ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາລວມຂອງບັນດາຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊີບ ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີໄມ້ ກີມ​ບົ່ງ​, ແຂວງ ກ​ວາງ​ນາມ

ອາ​ຊີບ ​ເຮັດ​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີໄມ້ ກີມ​ບົ່ງ​, ແຂວງ ກ​ວາງ​ນາມ

ໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ກີມບົ່ງ ຕັ້ງຢູ່ຝັ່ງຂວາແມ່ນ້ຳ ທູບົ່ນ, ຕາແສງ ເກີມກີມ, ຫ່າງຈາກນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ປະມານ 4 ກມ. ກີມບົ່ງ ແມ່ນໝູ່ບ້ານ ອາຊີບ ເຮັດເຄື່ອງເຟີນີເຈີໄມ້ທີ່ມີຊື່ງສຽງຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ ຊື່ງມີປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາມາເປັນເວລາກ່ວາ 600 ປີແລ້ວ.
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