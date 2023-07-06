ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ວຍປືນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ອາເມລິກາ ຄົບຮອບ 247 ປີ (04/07/1776 – 04/07/2023), ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດວາງຄຳສັ່ງຫ້າມຂາຍບັນດາປະເພດອາວຸດບຸກໂຈມຕີ ແລະ ລູກປືນຈຳນວນຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ.
ການນຳ ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກັບຮັກສາອາວຸດຢູ່ບ່ອນປອດໄພ ແລະ ຢຸດຕິການຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບບັນດາບໍລິສັດຜະລິດປືນ, ກໍຄືກຳນົດການກວດກາສ່ວນຕົວ ເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງຈຳເປັນຢູ່ທຸກລັດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກໍກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກສາທາລະນະຢູ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸມປືນ.