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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ດ້ວຍ​ປືນ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດວາງຄຳສັ່ງຫ້າມຂາຍບັນດາປະເພດອາວຸດບຸກໂຈມຕີ ແລະ ລູກປືນຈຳນວນຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ອາເມລິກາ ຄົບຮອບ 247 ປີ (04/07/1776 – 04/07/2023), ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດວາງຄຳສັ່ງຫ້າມຂາຍບັນດາປະເພດອາວຸດບຸກໂຈມຕີ ແລະ ລູກປືນຈຳນວນຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ.

ການນຳ ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກັບຮັກສາອາວຸດຢູ່ບ່ອນປອດໄພ ແລະ ຢຸດຕິການຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບບັນດາບໍລິສັດຜະລິດປືນ, ກໍຄືກຳນົດການກວດກາສ່ວນຕົວ ເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງຈຳເປັນຢູ່ທຸກລັດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກໍກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກສາທາລະນະຢູ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸມປືນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່​ງ​ຊາດ

ຂໍ້​ມູນ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່​ງ​ຊາດ

ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກກົມການເມືອງ ໃນມະຕິເລກທີ 52 ວ່າດ້ວຍບາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການໃນການເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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