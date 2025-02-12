ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບ ເຫຼັກກ້າ ແລະ ອາລູມີນຽມນຳເຂົ້າ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ລົງນາມໃນລັດຖະດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມແຕ່ 10% ຂຶ້ນລະດັບ 25% ສຳລັບປະເພດສິນຄ້າເຫຼັກກ້າ ແລະ ອາລູມີນຽມນຳເຂົ້າປະເທດນີ້ ຢ່າງເປັນທາງການ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຂະນະລົງນາມໃນລັດຖະດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອັດຕາພາສີ 25% “ບໍ່ມີກໍລະນີພິເສດ ຫຼື ການຍົກເວັ້ນ” ແລະ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 04 ມີນາ. ການນຳ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະພິຈາລະນາການຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບລົດໂອໂຕ, ຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ຊິບ ຄອມພິວເຕີອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ Peter Navarro ທີ່ປຶກສາການຄ້າຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ແນໃສ່ຈຸດປະສົງການຄ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢາກຮັບປະກັນວ່າ ອາເມລິກາ ຈະບໍ່ເອື່ອຍອີງຕ່າງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳສຳຄັນ ຄື ເຫຼັກກ້າ ແລະ ອາລູມີນຽມ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ພາສີເຫຼັກກ້າ ແລະ ອາລູມີນຽມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຢຸດຕິສະພາວະຂາຍບຸບລາຄາຂອງຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປົກປ້ອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຫຼັກກ້າ ແລະ ອາລູມີນຽມ ຄືດັ່ງ “ກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ເສົາຄ້ຳ” ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ອາເມລິກາ.