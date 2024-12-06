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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ.ເກົາຫຼີ ປົກ​ປ​້ອງ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ປະ​ກາດກົດໄອ​ຍະ​ການ​ເສິກ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ບໍ່ມີການກະທຳໃດທີ່ຜິດ” ໃນການປະກາດກົດໄອຍະການເສິກ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນສິ່ງທີ່ທ່ານພັນລະນາວ່າ “ການກະທຳພິຈາລະນາໂທດທີ່ສ່ຽງໄພ” ຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ ສ.ເກົາຫຼີ (DP) ຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ເຊີອູນ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2024 (ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ວັນທີ 4 ທັນວາ, ໜັງສືພິມ  The Korea Times ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ທີ່ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ, ລວມມີທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Han Duck Soo ແລະ ທ່ານ Han Dong Hoon ການນຳພັກສິດອຳນາດ ປະຊາຊົນ (PPP) ກຳອຳນາດ, ໄດ້ຖືກຕຳໜິໃນພັກ ເພາະວ່າບໍ່ເຂົ້າກັບຈິດໃຈຂອງມະຫາຊົນ.

ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວັນທີ 5 ພະຈິກ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ຮັບຮອງໜັງສືລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Kim Yong Hyun ແລະ ສະເໜີທ່ານ Choi Byung Hyuk ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ດຳລົງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ.

ປັດຈຸບັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Kim Yong Hyun ພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດຈາກຫາກສຽງ ຍ້ອນເປັນຜູ້ສະເໜີປະກາດກົດໄອຍະການເສິກ ຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປິ 2025, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8%, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 3.000 km. ນີ້ແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ຊື່ງລັດຖະບານຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ,ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດຊາດ.
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