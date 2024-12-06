ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ປົກປ້ອງການຕັດສິນປະກາດກົດໄອຍະການເສິກ
ວັນທີ 4 ທັນວາ, ໜັງສືພິມ The Korea Times ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ທີ່ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ, ລວມມີທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Han Duck Soo ແລະ ທ່ານ Han Dong Hoon ການນຳພັກສິດອຳນາດ ປະຊາຊົນ (PPP) ກຳອຳນາດ, ໄດ້ຖືກຕຳໜິໃນພັກ ເພາະວ່າບໍ່ເຂົ້າກັບຈິດໃຈຂອງມະຫາຊົນ.
ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວັນທີ 5 ພະຈິກ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ຮັບຮອງໜັງສືລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Kim Yong Hyun ແລະ ສະເໜີທ່ານ Choi Byung Hyuk ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ດຳລົງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ.
ປັດຈຸບັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Kim Yong Hyun ພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດຈາກຫາກສຽງ ຍ້ອນເປັນຜູ້ສະເໜີປະກາດກົດໄອຍະການເສິກ ຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon.