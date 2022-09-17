ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ດຳເນີນການເຈລະຈາ
ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ (SCO) ຄັ້ງທີ 22 ຢູ່ນະຄອນ Samarkand (Uzbekistan), ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ. ທີ່ການເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນປັດຈຸບັນສຳລັບ SCO ແມ່ນປັບປຸງອົງການຢ່າງຮອບດ້ານຄືເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສຳຜັດ ທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການສ້າງສ້າບົນຫຼັກການສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ເຄົາລົບອະທິປະໄຕຂອງກັນ ແລະ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ SCO ກາຍເປັນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ກັບ ຈີນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການເຈລະຈານີ້ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລັດເຊຍ - ຈີນທັງພື້ນຖານສອງຝ່າຍ ແລະ ບົນເວທີສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບລັດເຊຍ ເພື່ອພັດທະນາໂລກແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນທັດສະນະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບໂຄງການດຳເນີນງານສອງຝ່າຍ, ກໍ່ຄືບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.