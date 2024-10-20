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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ສື່ມວນຊົນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ BRICS

ວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ມີການພົບປະ ແລະ ຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນແຖວໜ້າບັນດາປະເທດ BRICS. ການພົບປະໄດ້ດຳເນີນໃນຂະນະທີ່ຍັງອີກ 2 – 3 ມື້ກໍຈະຮອດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຊຶ່ງຈະດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການໃນນະຄອນ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: TASS)

ໃນຕອນທຳອິດທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາປະເທດ BRICS, ລວມທັງ: ບຣາຊິນ, ລັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ, ອາຟະລິກາໃຕ້, ອີຢິບ, ເອທີໂອປີ, ອີຣານ, ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ, ປັດຈຸບັນ ກວມເອົາ 33% ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ ແລະ 45% ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ, ວົງເງິນການຄ້າໃນກຸ່ມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ BRICS.

        ເມື່ອຕອບຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກັບ ຢູແກູນ. ສະຖານທີ່ເຈລະຈາຄັ້ງນີ້ ອາດຈະຈັດຢູ່ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky  ສະເໜີຢາກມີອາວຸດນິວເຄຼຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແນ່ນອນວ່າ ລັດເຊຍ ບໍ່ຍອມຮັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ເລື່ອງສິ້ນສຸດການປະທະກັນຂຶ້ນກັບຝ່າຍ ຢູແກຼນ, ບັນດາບັນຫາຄວນຕ້ອງແກ້ໄຂໃນໂຕະເຈລະຈາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຄັ້​ງ​ທີ 6

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 6 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນ Adelaide, ເມືອງເອກຂອງລັດ ອົດສະຕາລີ ໃຕ້. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
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