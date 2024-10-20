ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນບັນດາປະເທດ BRICS
ໃນຕອນທຳອິດທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາປະເທດ BRICS, ລວມທັງ: ບຣາຊິນ, ລັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ, ອາຟະລິກາໃຕ້, ອີຢິບ, ເອທີໂອປີ, ອີຣານ, ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ, ປັດຈຸບັນ ກວມເອົາ 33% ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ ແລະ 45% ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ, ວົງເງິນການຄ້າໃນກຸ່ມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ BRICS.
ເມື່ອຕອບຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາກັບ ຢູແກູນ. ສະຖານທີ່ເຈລະຈາຄັ້ງນີ້ ອາດຈະຈັດຢູ່ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ. ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ສະເໜີຢາກມີອາວຸດນິວເຄຼຍ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແນ່ນອນວ່າ ລັດເຊຍ ບໍ່ຍອມຮັບສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ເລື່ອງສິ້ນສຸດການປະທະກັນຂຶ້ນກັບຝ່າຍ ຢູແກຼນ, ບັນດາບັນຫາຄວນຕ້ອງແກ້ໄຂໃນໂຕະເຈລະຈາ.