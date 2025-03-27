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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບ​ຣາ​ຊິນ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ

ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບທາງກນາ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)  
ວັນທີ 27ມີນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາງທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີສອງທີ່ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luiz Inácio Lula da Silva ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນຖານະເປັນການນຳ ບຣາຊິນ ພາຍຫຼັງຄັ້ງທີໜຶ່ງໃນປີ 2008. ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບທາງກນາ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ, ພົບປະການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ແມ່ນປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດ ທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີສອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມໃນຖານະປະມຸກລັດ ບຣາຊີນ ພາຍຫລັງຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2008.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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