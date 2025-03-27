ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຫວຽດນາມ 27/03/2025 ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບທາງກນາ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ) ວັນທີ 27ມີນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Luiz Inácio Lula da Silva ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາງທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີສອງທີ່ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luiz Inácio Lula da Silva ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນຖານະເປັນການນຳ ບຣາຊິນ ພາຍຫຼັງຄັ້ງທີໜຶ່ງໃນປີ 2008. ຄາດວ່າໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບທາງກນາ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ, ພົບປະການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)