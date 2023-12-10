Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ, ລັດ​ຖະ​ກອນ​ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ໄທ

ສອງປະເທດພວມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງການນຳວົງເງິນການຄ້າບັນລຸລະດັບ 25 ຕື້ USD ຕາມທິດຸ່ນດ່ຽງກ່ວາ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງສະຖານທູດ, ພິເສດແມ່ນຂອງພະນັກງານການຄ້າ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 10 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດມີແງ່ຫວັງພັດທະນາອັນດີງາມກ່ວາເກົ່າ. ສອງປະເທດພວມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງການນຳວົງເງິນການຄ້າບັນລຸລະດັບ 25 ຕື້ USD ຕາມທິດຸ່ນດ່ຽງກ່ວາ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງສະຖານທູດ, ພິເສດແມ່ນຂອງພະນັກງານການຄ້າ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາກຢາກບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ, ຄວນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງ, ຄວາມສະດວກເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNDP ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ເຕື່ອນ ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໂດຍ​ໄວ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ

UNDP ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ເຕື່ອນ ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໂດຍ​ໄວ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ ໄດ້ຈັດການພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top