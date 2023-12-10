ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ
ວັນທີ 8 ທັນວາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 10 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບ ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນສອງປະເທດມີແງ່ຫວັງພັດທະນາອັນດີງາມກ່ວາເກົ່າ. ສອງປະເທດພວມມານະພະຍາຍາມມຸ່ງໄປເຖິງການນຳວົງເງິນການຄ້າບັນລຸລະດັບ 25 ຕື້ USD ຕາມທິດຸ່ນດ່ຽງກ່ວາ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງສະຖານທູດ, ພິເສດແມ່ນຂອງພະນັກງານການຄ້າ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາກຢາກບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ, ຄວນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງ, ຄວາມສະດວກເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.