ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້: ສ້າງຂະແໜງພິມຈຳໜ່າຍໃຫ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທໍາ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ຂະແໜງພິມຈຳໜ່າຍ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ລວມທັງການພິມ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ແມ່ນຂະແໜງປະຈັນບານໃນແນວໂຮມດ້ານແນວຄິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ພວກເຮົາຈະສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນໄດ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ຂະແໜງນີ້ ແມ່ນມີບົດບາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີ່ເຮັດວຽກງານນີ້ ກໍ່ແມ່ນວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກທຸລະກິດ. ໃນໄລຍະເວລາ 35 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພິເສດແມ່ນໃນກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 6 ຜ່ານມາ, ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດຫັນເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳແ ລະ ທັນສະໄໝ. ໃນນັ້ນ, ຍັງກຳນົດວ່າ ຖັນແຖວວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດ ຍາມໃດກໍແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ ແລະ ນຳໜ້າ”.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກໍບອກເຕືອນວ່າ ຄວນສຸມໃສ່ວາງແຜນຜັງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ການກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ, ຮາກຖານພິມຈຳໜ່າຍໄລຍະ 2021 – 2023, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ຂອງ ລັດຖະບານ; ສູ້ຊົນສ້າງຂະແໜງພິມຈຳໜ່າຍໃຫ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ.