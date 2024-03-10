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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ ປ​ະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ ສູງ​ປົວ

ທ່ານປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວ ໃນການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເລື່ອງສອງປະເທດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສູງປົວ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສູງປົວ ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ ອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວ ໃນການພົວພັນສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເລື່ອງສອງປະເທດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ກາຍເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ສ້າງ “ປະຊາຄົມແບ່ງປັນ ອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ”.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ “ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ານການເມືອງໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງກ່ວາເກົ່າ”, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈີນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ສອງຝ່າຍໄດ້ຮັກສາການແລກປ່ຽນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບທີ່ມີໄຫວພິບຄື: ການໂອ້ລົມສົນທະນາທາງໄກ, ຈັດສົ່ງຄະນະການນຳ ບັນດາຄະນະກຳມະການ, ອົງການສະເພາະກິດ, ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມາຢ້ຽມຢາມເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຮັກສາການພົບປະ, ປຶກສາຫາລື, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນບັນດາເວທີປາໄສລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ນິ​ວ​ຊີ​ແລນ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ​​ໃໝ່ ຂອງ ອາ​ຊີ -ປາ​ຊີ​ຟິກ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ນິ​ວ​ຊີ​ແລນ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ​​ໃໝ່ ຂອງ ອາ​ຊີ -ປາ​ຊີ​ຟິກ

ພາຍຫຼັງ ໄລຍະເວລາເກືອບ 50 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1975), ນິວຊີແລນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຢ່າງຮອບດ້ານໃນບັນດຂົງເຂດ.
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