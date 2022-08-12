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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ຍີ່​ປຸ່ນ Hidehisa Otsuji

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ Hidehisa Otsuji ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ Hidehisa Otsuji ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

    

ທ່ານ Hidehisa Otsuji ປະທານສະພາສູງຍີ່ປຸ່ນຄົນໃໝ່ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ Hidehisa Otsuji ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາສູງຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ. ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍປະສົບການທີ່ອຸດົມສົມບູນ ໃນຫຼາຍຕຳແໜ່ງວຽກງານ, ທ່ານ Hidehisa Otsuji ຈະບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງໃໝ່ ແລະ ສືບຕໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ Hidehisa Otsuji ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ Hidehisa Otsuji ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ອາ​ຊຽນ ປະ​ຈຳ ກຸຍ​ບາ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​​ຕ​ໍ່ ຄອບ​ຄົວ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃນ​ເຫດ​ໄຟ​ໄໝ້​ສາງ​ນ້ຳ​ມັນ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ອາ​ຊຽນ ປະ​ຈຳ ກຸຍ​ບາ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​​ຕ​ໍ່ ຄອບ​ຄົວ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃນ​ເຫດ​ໄຟ​ໄໝ້​ສາງ​ນ້ຳ​ມັນ

ເຫດວິນາດສະກຳດ້ານອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ກຸຍບາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ, 14 ຄົນຫາຍສາບສູນ ແລະ 128 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໃນນັ້ນມີ 7 ຄົນຢູ່ໃນອາການໂຄມາ.
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