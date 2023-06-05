ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ກໍຄື ລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ພັດທະນາສົມກັບສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ.
ຜ່ານທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກໍໄດ້ຝາກຄຳເຊີນໄປຍັງສະພາສູງ ແລະ ສະພາຕຳ ອົດສະຕາລີ ຈັດສົ່ງຄະນະສະມາຊິກລັດຖະສະພາມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ຄັ້ງທີ 9 ໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ຖືວ່າ ການແລກປ່ຽນ, ເພີ່ມທະວີ, ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສະມາຊິກລັດຖະສະພານັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສວມບົດບາດສຳຄັນ. ໃນໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.