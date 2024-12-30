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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈີ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທ​ຽນ ອາ​ໄລ​ຫາ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ພົນ​ເອກ ເລ​ດຶກ​ແອັງ ແລະ ພົນ​ເອກ ຫງວຽ​ນ​ຈີ​ແທັງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ ແລະ ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈີແທັງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29/12 , ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ ແລະ ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈີແທັງ. ຢູ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານ ຫໍວັດທະນະທຳ ແລະ ຫໍສະໝຸດ ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ (ຕາແສງໂລກອານ, ເມືອງຝຸລົກ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ ການນຳທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ຂອງພັກ, ລັດ, ນາຍພົນປິຊາສາມາດ, ລູກສິດຜູ້ດີເດັ່ນຂອງດິນແດນເທື່ອທຽນ ເຫ້ວ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ອວຍພອນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ພົນເອກ ເລດຶກແອັງຈະກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 1/1/2025, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວເຫ້ວຈະນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງກ່ຽວກັບທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານ ຈຸງເຊີນ, ຫໍບູຊາບັນພະບູລຸດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍາສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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