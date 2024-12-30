ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນແທັງເໝິນ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ ແລະ ພົນເອກ ຫງວຽນຈີແທັງ 30/12/2024 ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ ແລະ ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈີແທັງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29/12 , ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ ແລະ ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈີແທັງ. ຢູ່ເຂດອະນຸສອນສະຖານ ຫໍວັດທະນະທຳ ແລະ ຫໍສະໝຸດ ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ (ຕາແສງໂລກອານ, ເມືອງຝຸລົກ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ອາໄລຫາທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ, ພົນເອກ ເລດຶກແອັງ ການນຳທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ຂອງພັກ, ລັດ, ນາຍພົນປິຊາສາມາດ, ລູກສິດຜູ້ດີເດັ່ນຂອງດິນແດນເທື່ອທຽນ ເຫ້ວ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ອວຍພອນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ພົນເອກ ເລດຶກແອັງຈະກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 1/1/2025, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວເຫ້ວຈະນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງກ່ຽວກັບທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)