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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ Asia Society ແລະ ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນ Melbourne , ລັດ Victoria ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ການນຳ Asia Society ແລະ ນັກທຸລະກິດ 3 ຄົນ ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃນ “ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ”.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນ Melbourne , ລັດ Victoria ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ການນຳ Asia Society ແລະ  ນັກທຸລະກິດ 3 ຄົນ ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃນ “ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ”.

  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະເຮັດວຽກຢູ່ອົດສະຕາລີ (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ “ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ” ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ເສດຖະກິດ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ, ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີການເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.

ໂດຍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ວິສາຫະກິດນຳໜ້າ 3 ແຫ່ງຂອງອົດສະຕາລີ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ລະອຽດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ນັກທຸລະກິດ ສອງປະເທດໃນເກືອບ 1 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ນັບແຕ່ນີ້ ຈະສ້າງຖັນແຖວນັກລົງທຶນອົດສະຕາລີທີ່ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຄົນມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ Philipp Ivanov CEO Asia Society ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ Asia Society ມີຄວາມເປັນກຽດທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ວິສາຫະກິດນຳໜ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ.

ແລະໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຳນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ນະຄອນ Melbourne , ລັດ Victoria, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 7 ຂົງເຂດຮ່ວມມື, ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່.
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