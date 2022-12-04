ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບການນຳ Asia Society ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອົດສະຕາລີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນ Melbourne , ລັດ Victoria ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ການນຳ Asia Society ແລະ ນັກທຸລະກິດ 3 ຄົນ ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃນ “ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ”.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ “ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ” ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ເສດຖະກິດ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ, ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີການເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ໂດຍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ວິສາຫະກິດນຳໜ້າ 3 ແຫ່ງຂອງອົດສະຕາລີ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ລະອຽດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ນັກທຸລະກິດ ສອງປະເທດໃນເກືອບ 1 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ນັບແຕ່ນີ້ ຈະສ້າງຖັນແຖວນັກລົງທຶນອົດສະຕາລີທີ່ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຄົນມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Philipp Ivanov CEO Asia Society ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ Asia Society ມີຄວາມເປັນກຽດທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ວິສາຫະກິດນຳໜ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ.
ແລະໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຳນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ນະຄອນ Melbourne , ລັດ Victoria, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.