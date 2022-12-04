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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ນິວ​ຊີ​ແລນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມເປີດປະຕູພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢູ່ນິວຊີແລນ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ນິວລີແລນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.

ໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມເປີດປະຕູພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢູ່ນິວຊີແລນ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ນິວລີແລນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.

  ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ນິວຊີແລັນຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ  

ໂດຍໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດນິວຊີແລນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນ Auckland, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ນິວຊີແລັນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 7 ທັນວາ. ຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນ, ຝ່າຍນິວຊີແລນ ມີຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານນິວຊີແລນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ນະນອນ Auckland. ສ່ວນຝ່າຍຫວຽດນາມ ມີທ່ານ ຫງວຽນວັນຈຸງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຊີແລັນ ແລະ ບັນດາພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຊີແລັນ. ໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມເປີດປະຕູພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຍູ້ແຮງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢູ່ນິວຊີແລນ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ນິວລີແລນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ເປີດແງ່ຫວັງໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດກໍຄືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂອບເຂດສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນອີກດ້ວຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 7 ຂົງເຂດຮ່ວມມື, ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່.
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